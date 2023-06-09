Про це повідомляє ДСНС.

"Справжні друзі завжди поряд. Європейські колеги підтримують Україну та підсилюють наших рятувальників. Я дякую кожному, хто відразу відреагував на підрив Каховської ГЕС і надіслав гуманітарний конвой для рятувальників. Завдяки вступу до Механізму Цивільного захисту ми працюємо у швидкій взаємодії з європейськими колегами", - сказав голова ДСНС Сергій Крук.

Країни, які відправили Україні допомогу:

Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг.

Також направлена гуманітарна допомога з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції і Норвегії. У найкоротші терміни вона буде доставлена в Україну.