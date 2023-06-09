ДСНС назвала країни, які відреагували на підрив Каховської ГЕС і відправили Україні допомогу
У рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків ворожого підриву Каховської ГЕС
Про це повідомляє ДСНС.
"Справжні друзі завжди поряд. Європейські колеги підтримують Україну та підсилюють наших рятувальників. Я дякую кожному, хто відразу відреагував на підрив Каховської ГЕС і надіслав гуманітарний конвой для рятувальників. Завдяки вступу до Механізму Цивільного захисту ми працюємо у швидкій взаємодії з європейськими колегами", - сказав голова ДСНС Сергій Крук.
Країни, які відправили Україні допомогу:
Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг.
Також направлена гуманітарна допомога з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції і Норвегії. У найкоротші терміни вона буде доставлена в Україну.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут.
- 9 червня СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ.
- Більше новин про ситуацію, пов'язану з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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