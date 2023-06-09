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СБУ оприлюднила перехоплення, яке доводить, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група РФ

9 червня, 2023 п'ятниця
10:29
Війна з Росією Каховська ГЕС

Перехоплення Служби безпеки України підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. Російські військові хотіли шантажувати Україну підривом дамби й влаштували техногенну катастрофу

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

"Там не они (українська сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – розповідає російський військовий.

Також він описує наслідки цієї катастрофи, які намагаються приховати у РФ: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Нагадуємо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом воєнного злочину РФ.

"Підірвавши греблю Каховської ГЕС, російська федерація остаточно довела, що є загрозою для всього цивілізованого світу. Адже лише справжня держава-терорист може влаштувати техногенну й екологічну катастрофу такого рівня. І вона обов’язково за це відповість – і на полі бою, і в міжнародних судах. Наше завдання – притягнути до відповідальності не лише верхівку путінського режиму, але й рядових виконавців злочинів", - наголосив Голова СБУ Василь Малюк.

Розслідування розпочато за двома статтями Кримінального кодексу – ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) і ст. 441 (екоцид).

Підрив Каховської ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також відомо про підтоплення Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб, а також у Запорізькій області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Натомість у Миколаєві 9 травня продовжують слідкувати за рівнем води в акваторії, за ніч на 9 червня рівень води у місті знизився на 5 см. Наразі в цілому рівень води в акваторії знизився до 100 см.

Кримінал
СБУ
російська армія
окупанти
Нова Каховка
Каховська ГЕС
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