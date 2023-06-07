"Рівень радіації в нормі": в ОВА назвали ситуацію на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС стабільною
Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції після підриву росіянами Каховської ГЕС є стабільною, рівень радіації в нормі
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко під час навчань цивільного захисту 7 червня у Запоріжжі, передає "Радіо Свобода".
"Станом на зараз ситуація на Запорізькій АЕС стабільна. У нас деякі реактори перебувають на ремонті, деякі – у холодному простої і один ректор – у гарячій зупинці. Ставок-охолоджувач – рівень води в нормі, 16.6. Тобто ситуація – стабільна, рівень радіації біля станції та 20-кілометрової зони досягає норми", – сказав посадовець.
За його словами, загрози водозабезпеченню Запоріжжя немає.
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