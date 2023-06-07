Про це повідомляє Sky News.

За словами Сунака, розвідувальні служби вивчають причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, однак ще не зробили остаточного висновку про те, чи стоїть Москва за "жахливою атакою".

"Якщо це зроблено навмисно, то це найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни. Напади на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними. Ми вже бачили попередні випадки цього, але поки що рано говорити остаточно", - сказав Сунак журналістам на шляху до Вашингтона, який він відвідає з офіційним візитом.

Прем'єр додав, що Велика Британія вже відреагувала на атаку наданням Україні гуманітарної допомоги.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки ООН та Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ці ресурси, щоб допомогти та евакуації із затоплених районів", - розповів Сунак.