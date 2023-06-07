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Британська розвідка розслідує причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, - Сунак

7 червня, 2023 середа
10:55
Світ Ріші Сунак

Прем'єр Британії Ріші Сунак заявив, що розвідувальні служби Сполученого Королівства вивчають причетність Росії до підриву Каховської ГЕС

Про це повідомляє Sky News

За словами Сунака, розвідувальні служби вивчають причетність РФ до підриву Каховської ГЕС, однак ще не зробили остаточного висновку про те, чи стоїть Москва за "жахливою атакою". 

"Якщо це зроблено навмисно, то це найбільша атака на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни. Напади на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними. Ми вже бачили попередні випадки цього, але поки що рано говорити остаточно", - сказав Сунак журналістам на шляху до Вашингтона, який він відвідає з офіційним візитом. 

Прем'єр додав, що Велика Британія вже відреагувала на атаку наданням Україні гуманітарної допомоги.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки ООН та Червоного Хреста для реагування на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ці ресурси, щоб допомогти та евакуації із затоплених районів", - розповів Сунак. 

  • 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Еспресо стежив за перебігом подій у текстовому онлайні.
  • Президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС
  • Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
  • За даними NBC, США готові розсекретити розвіддані щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС. 
  • На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник України Сергій Кислиця заявив, що підривом ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території. 
  • Також на катастрофу відреагував президент США Джо Байден, який запевнив Україну у подальшій підтримці та допомозі.

 
Херсонщина
Війна з Росією
Нова Каховка
Велика Британiя
воєнні злочини Росії
Каховська ГЕС
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