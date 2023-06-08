Кулеба: НАТО допоможе Україні в подоланні наслідків російського теракту на Каховській ГЕС
Україна найближчим часом отримає допомогу від НАТО в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи
Про це йшлося під час термінового засідання Комісії Україна – НАТО, скликаного за ініціативи української сторони. У ньому взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Україна подала запит до Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи, в якому окреслила конкретні потреби української сторони. Я вдячний НАТО та окремим союзникам за їхню швидку готовність допомогти Україні задля подолання наслідків теракту Росії на Каховській ГЕС", – сказав міністр.
Кулеба зазначив, що Каховська катастрофа демонструє відсутність жодних меж у вчиненні Росією злочинів. Він додав, що загроза нових російських злочинів зберігатиметься, доки РФ окупує українську землю. Тому критично важливе значення має допомога союзників НАТО задля звільнення всієї території України.
"Я закликаю партнерів до подальшого зміцнення обороноздатності України, зокрема продовжити якнайшвидше постачання артилерійських боєприпасів та гармат 155-калібру", – наголосив міністр.
Також він закликав партнерів ухвалити на саміті НАТО у Вільнюсі рішення, які наблизять вступ України в Альянс.
"Членство України допоможе запобігти майбутнім війнам після того, як ця війна закінчиться перемогою нашої держави. Україна в складі Альянсу буде надійним щитом, який захищатиме його східний фланг та зможе ефективно стримувати потенційного агресора. Немає сумнівів, що членство України зробить НАТО сильнішим. Насправді ми вже посилюємо Альянс, захищаючи його членів від потенційних нових хвиль російської агресії, а також ділячись воєнним досвідом”, – сказав Кулеба.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її було повністю зруйновано. Детальний перебіг подій - тут. Через підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС на вечір 8 червня з небезпечних територій евакуювали понад 2,3 тисячі мешканців Херсонської та Миколаївської областей. Більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом Каховської ГЕС, можна знайти тут.
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У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці: політичний та практичний, які запропонує для обговорення. А Дмитро Кулеба 30 травня озвучив "три кроки для успіху Вільнюського саміту": "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". Більше новин про вступ України до НАТО можна прочитати на Еспресо за цим посиланням
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