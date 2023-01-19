Естонія надасть Україні рекордний пакет допомоги важкого озброєння

Про це мовиться на сайті уряду Естонії.

Зазначається, що пакет військової допомоги Естонії цього разу складається з гаубиць, боєприпасів, артилерії та гранатометів.

Як повідомили в ERR: "Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу боєприпасів до них".

"Сьогодні уряд Естонії вирішив надіслати найбільший пакет допомоги важкого озброєння Україні.Таким чином, наша загальна військова допомога Україні становить понад 1% нашого ВВП. У пакет входять гаубиці, гранатомети та боєприпаси – те, про що просила Україна", - зазначила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте заявив президенту США Джо Байдену, що Нідерланди запропонують Україні зенітний ракетний комплекс Patriot слідом за Штатами й Німеччиною.

Канада передасть Україні 200 бронетранспортерів Senator, виготовлених компанією Roshel. Вартість озброєння складає понад 90 мільйонів доларів.

Латвія відправить Україні новий пакет військової допомоги, в якому будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники.

США завершують розробку великого пакета військової допомоги Україні, об'єм якого може сягнути $2,6 млрд.

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