Естонія надасть Україні рекордний пакет допомоги важкого озброєння
Уряд Естонії оголосив про новий пакет військової допомоги, до якого увійшли гаубиці, протитанкова зброя та снаряди. Загальна сума допомоги склала понад €113 млн
Про це мовиться на сайті уряду Естонії.
Зазначається, що пакет військової допомоги Естонії цього разу складається з гаубиць, боєприпасів, артилерії та гранатометів.
Як повідомили в ERR: "Естонія передасть Україні десятки гаубиць калібру 155 та 122 міліметри, тисячі снарядів, вантажний автотранспорт для їх перевезення, понад сто протитанкових гранатометів Carl-Gustav та понад тисячу боєприпасів до них".
"Сьогодні уряд Естонії вирішив надіслати найбільший пакет допомоги важкого озброєння Україні.Таким чином, наша загальна військова допомога Україні становить понад 1% нашого ВВП. У пакет входять гаубиці, гранатомети та боєприпаси – те, про що просила Україна", - зазначила прем'єр-міністр Кая Каллас.
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