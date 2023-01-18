Канада оголосила про передачу Україні 200 бронетранспортерів

Про це 18 січня повідомила міністр оборони Аніта Ананд, передає The Globe and Mail.

БТР Senator, виготовлені компанією Roshel з міста Міссісога, штат Онтаріо, можуть перевозити вісім пасажирів, а також водія та пасажира на передньому сидінні. Також є місце для навідника. Зброю можна встановити зверху.

Дані БТР призначені для безпечного транспортування бійців, поранених та техніки.

Очікується, що Україна отримає всі 200 БТР до літа.

18 січня стало відомо, що Латвія відправить Україні ЗРК Stinger, вертольоти й безпілотники.

Раніше Аніта Ананд повідомляла, що Канада закупить для України системи ППО NASAMS.

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