Про це в ефірі телеканалу CBC заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, пише Укрінформ.

"Ми раді змозі передати Україні системи протиповітряної оборони наземного базування після придбання їх у США за приблизно 400 млн (канадських, - ред.) дол.", - сказала Ананд.

Вона зауважила, що працює над якомога швидшою доставкою цього озброєння в Україну. "Для нас це – пріоритет, тож ми забезпечимо їх якомога швидшу доставку", - зазначила міністр.

За словами Ананд, разом із пусковими установками NASAMS, Канада надішле також боєприпаси до них. "Це значить, що доставка може відбуватися у кілька етапів, й зараз ми узгоджуємо усі деталі. Але я дуже рішуче налаштована доправити допомогу в Україну якомога швидше", - наголосила вона.

Міністерка додала, що Канада підтримуватиме Україну "у короткій та тривалій перспективі".

"Ми розглядаємо усі варіанти допомоги Україні та підтримки нашої відданості союзникам, особливо в НАТО", - підсумувала вона.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Канада купить у США комплекс ППО NASAMS для України.

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