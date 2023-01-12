Канада купить NASAMS для України за понад $300 млн, додатково додасть арсенал ракет
Системи протиповітряної оборони NASAMS, які Канада закупить у США та безоплатно передасть Україні, обійдуться державній скарбниці в 400 млн канадських дол. (близько $307 млн)
Про це в ефірі телеканалу CBC заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, пише Укрінформ.
"Ми раді змозі передати Україні системи протиповітряної оборони наземного базування після придбання їх у США за приблизно 400 млн (канадських, - ред.) дол.", - сказала Ананд.
Вона зауважила, що працює над якомога швидшою доставкою цього озброєння в Україну. "Для нас це – пріоритет, тож ми забезпечимо їх якомога швидшу доставку", - зазначила міністр.
За словами Ананд, разом із пусковими установками NASAMS, Канада надішле також боєприпаси до них. "Це значить, що доставка може відбуватися у кілька етапів, й зараз ми узгоджуємо усі деталі. Але я дуже рішуче налаштована доправити допомогу в Україну якомога швидше", - наголосила вона.
Міністерка додала, що Канада підтримуватиме Україну "у короткій та тривалій перспективі".
"Ми розглядаємо усі варіанти допомоги Україні та підтримки нашої відданості союзникам, особливо в НАТО", - підсумувала вона.
- Нагадаємо, вчора стало відомо, що Канада купить у США комплекс ППО NASAMS для України.
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