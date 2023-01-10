Канада купить у США комплекс ППО NASAMS для України

Про це оголосила міністерка оборони Канади Аніта Ананд за підсумками телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє "Європейська правда".

"Це перше безоплатне надання Канадою системи протиповітряної оборони Україні. В умовах жорстоких повітряних ударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків", – наголосила глава канадського Міноборони.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

"Надаючи всебічну військову допомогу, Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти незаконного та невиправданого вторгнення Росії", – зазначила Ананд.

Також про це заявив Джастін Трюдо під час зустрічі із президентом США Джо Байденом, повідомляє сайт Офісу прем'єр-міністра Канади.

Коли саме відбудеться купівля та коли систему NASAMS зможуть доставити в Україну, Трюдо не уточнив.

NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада.

7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

Пентагон підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а українські військові проходили навчання з використання цієї зброї.

1 грудня Пентагон замовив для України ще шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд.

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