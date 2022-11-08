Дві системи NASAMS вже в Україні, - Пентагон
Речник міністерства оборони США, бригадний генерал Патрик Райдер у вівторок підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS
Про це повідомляє "Європейська правда".
"У межах процесу з передання озброєння ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі", – сказав Райдер на брифінгу.
Речник Пентагону додав, що дві системи NASAMS "уже в Україні та перебувають у робочому стані".
- Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, подякувавши за це Норвегії, Іспанії та США.
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