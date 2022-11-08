Дві системи NASAMS вже в Україні, - Пентагон

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У межах процесу з передання озброєння ми також забезпечили навчання українців з керування й підтримання в робочому стані цього озброєння. Вони нещодавно завершили навчання, воно відбулося в Європі", – сказав Райдер на брифінгу.

Речник Пентагону додав, що дві системи NASAMS "уже в Україні та перебувають у робочому стані".

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив про прибуття в Україну зенітно-ракетних комплексів NASAMS та Aspide, подякувавши за це Норвегії, Іспанії та США.

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