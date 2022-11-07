Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Дивіться, хто приїхав! Зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide прибули в Україну. Ця зброя значно посилить українську армію і зробить наше небо безпечнішим. Ми продовжуватимемо збивати ворожі цілі, що атакують нас. Дякуємо нашим партнерам: Норвегії, Іспанії та США", - написав він.

NASAMS - норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіусу дії.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада.

Іспанія передала Україні ЗРК Aspide. Цей ЗРК є ефективним проти літаків, гелікоптерів і крилатих ракет, забезпечує ураження цілі на максимальній дальності 12000 м і висоті 6000 м.

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