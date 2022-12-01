Пентагон замовив для України шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд
Пентагон надасть американській компанії Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд доларів за шість передових ЗРК NASAMS, які будуть поставлені Україні
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
"У рамках п'ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України", - йдеться у заяві.
Дві системи NASAMS уже передані Україні на початку листопада, а українські пройшли навчання щодо їх використання.
NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.
- 28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада.
- 7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.
- Пентагон підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а українські військові проходили навчання з використання цієї зброї.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе