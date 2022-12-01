Пентагон замовив для України шість батарей ППО NASAMS на $1,2 млрд

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

"У рамках п'ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України", - йдеться у заяві.

Дві системи NASAMS уже передані Україні на початку листопада, а українські пройшли навчання щодо їх використання.

NASAMS – зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями, може знищувати БПЛА, балістичні ракети, гелікоптери, літаки, крилаті ракети та інші цілі. Належить до систем ППО малого-середнього радіуса дії. Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада.

7 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

Пентагон підтвердив, що Україна отримала дві системи протиповітряної оборони NASAMS, а українські військові проходили навчання з використання цієї зброї.

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