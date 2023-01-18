Латвія відправить Україні ЗРК Stinger, вертольоти й безпілотники
Латвія відправить Україні новий пакет військової допомоги, в якому будуть зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотники
Про це пише Delfi.
Цього тижня міністерка оборони Інара Мурнієце відвідала Україну, де зустрілася з очільником Міноборони Олексієм Резніковим. Під час зустрічі міністри детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні.
"Під час бесіди з міністром оборони України я підтвердила непохитну підтримку уряду і жителів Латвії Україні в цій страшній війні. Найближчим часом ми направимо в Україну нові партії військової підтримки - зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати. Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році", - сказала Мурнієце після зустрічі.
У листопаді 2022 року фонд Ziedot.lv розпочав кампанію зі збору коштів "Хороші новини", зібрано вде 439 768 євро, які підуть на закупівлю виробленої в Латвії військової техніки та спорядження.
25 січня в будівлі 19-го батальйону бойового забезпечення Земессардзе в Улброці відбудеться захід із відправлення першої партії техніки.
- 12 січня президент Володимир Зеленський зустрівся з головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом, під час розмови з яким обговорив гуманітарну та оборонну підтримку України.
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