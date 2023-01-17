До України з візитом прибула міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце

Про це повідомив на фейсбуці голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Інара Мурнієце здійснила перший візит до України з моменту її призначення на посаду міністра оборони Латвії. Під час нього вона зустрілася зі Стефанчуком.

Разом із головою ВРУ Мурнієце обговорила "формулу миру", запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Стефанчук своєю чергою висловив сподівання на активну підтримку представлених пунктів з боку Латвії. Він наголосив на важливості об'єднання міжнародної підтримки та на створенні механізмів, які б дозволили притягнути російських загарбників до відповідальності за скоєні в Україні злочини.

Також Стефанчук подякував Латвії за військову допомогу Україні. Він обговорив з Мурнієце необхідні для подальшої боротьби з Росією види озброєння й заручився підтримкою країни в питанні обороноздатності України.

"Інара Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді Спікера Сейму Латвії. Сподіваюся на подальшу рішучу допомогу Україні і новим Урядом Латвії", - написав Стефанчук.

12 січня Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом, під час розмови з яким обговорив гуманітарну та оборонну підтримку України.