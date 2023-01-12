Зеленський зустрівся з головою сейму Латвії: обговорили гуманітарну й оборонну підтримку України
Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом, серед предметів розмови була гуманітарна й оборонна підтримка України
Про це Зеленський повідомив 12 січня в Telegram.
"Зустрівся з головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом. Політична, гуманітарна й оборонна підтримка України з боку Латвії важлива для нашої держави", - написав він.
"Дякую Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити нашу країну через російське вторгнення", - додав голова держави.
"Ми допомагаємо вам усім, чим можемо. Й будемо допомагати до перемоги. За свободу, незалежність і демократію. За наші спільні цінності", - сказав Смілтенс на відео, опублікованому президентом України.
- Раніше вдень Смілтенс виступив у Верховній Раді українською мовою і запропонував провести трибунал над РФ у Ризі.
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