Про це Зеленський повідомив 12 січня в Telegram.

"Зустрівся з головою сейму Латвії Едвардсом Смілтенсом. Політична, гуманітарна й оборонна підтримка України з боку Латвії важлива для нашої держави", - написав він.



"Дякую Латвії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також за теплий прийом українців, які були змушені залишити нашу країну через російське вторгнення", - додав голова держави.

"Ми допомагаємо вам усім, чим можемо. Й будемо допомагати до перемоги. За свободу, незалежність і демократію. За наші спільні цінності", - сказав Смілтенс на відео, опублікованому президентом України.

Раніше вдень Смілтенс виступив у Верховній Раді українською мовою і запропонував провести трибунал над РФ у Ризі.