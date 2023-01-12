З такою пропозицією на засіданні Верховної Ради 12 січня виступив Спікер сейму Латвії Едвардс Смілтенс, у повідомив телеграм нардеп Ярослав Железняк.

"Весь виступ, це приблизно 20 хвилин, був українською мовою", – зазначив нардеп.

За його словами, спікер сейму Смілтенс наголосив, що "ми пропонуємо проводити трибунал над посадовцями РФ Ризі… Поруч з прапорами країн Європи, буде майоріти прапор України". І закінчив фразою: "Україна понад усе".

Він нагадав, що "сейм Латвії визнав РФ країною терористом. З розрахунку на ВВП, Латвія є одним з лідерів у світі за наданням військової допомоги Україні".

Пресслужба українського парламенту також повідомила, що з делегацією сейму Латвійської Республіки на чолі з новообраним спікером Едвардсом Смілтенсом зустрівся голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Вони обговорили питання підтримки Латвією України.

"Стефанчук повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили ряд питань щодо подальшої співпраці між двома парламентами, зокрема в частині підтримки України на шляху до Європейського Союзу та НАТО; відповідальності Росії за злочин агресії проти України; питання міжнародної ізоляції РФ та посилення санкцій проти країни-агресора", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою Смілтенс зазначив, що агресія Росії — це намагання присвоїти собі право на застосування сили на противагу силі права, і увесь цивілізований світ має зробити все, щоб зупинити цю руйнівну політику.

Нагадаємо, Латвія може надати Україні нову партію зенітних ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" і готова навчати ЗСУ роботі з ними

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