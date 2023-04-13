Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила захід допомоги у розмірі 1 млрд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Українських Збройних Сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, таке рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів", - уточнили у відомстві.