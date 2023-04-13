Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України
Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Ради ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС ухвалила захід допомоги у розмірі 1 млрд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Українських Збройних Сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів наявних замовлень у період із 9 лютого до 31 травня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
За словами глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, таке рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.
"Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів", - уточнили у відомстві.
- У проєкті ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України відмовилась брати участь Угорщина.
- Раніше у пресслужбі Євроради повідомили, що лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.
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