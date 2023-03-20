Про це інформує Index з посиланням на угорського міністра.

Очільник МЗС Петер Сіярто висловився, що нібито на країни, які "виступають за мир" чинять тиск, проте Угорщина й надалі виступатиме проти військової допомоги Україні.

"Я можу вас запевнити, що Угорщина не бажає піддаватися цьому наростальному та явному тиску. Ми наполягаємо на представленні власних національних інтересів. Ми також підтримуємо справу миру. Перша пропозиція говорить про те, що якщо країна-учасниця постачає в Україну боєприпаси з власних наявних запасів, то це фінансуватиметься зі спільного бюджету – Європейської рамкової програми миру – у розмірі одного мільярда євро. Ми хочемо миру, ми не будемо брати участь у цій акції", – заявив Сіярто.

Йдеться про виділення одного мільярда євро з Європейського фонду миру на компенсацію військової допомоги держав-членів і виділення додаткового мільярда для спільної закупівлі боєприпасів.

Сіярто сказав, що внесок Угорщини, приблизно 10 мільйонів євро, до фонду використають на інші цілі, зокрема для забезпечення стабільності на Західних Балканах і зменшення міграції до ЄС.

Угорський міністр додав: "Ми не будемо заважати іншим робити те, що вони хочуть".