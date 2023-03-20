Сіярто заявив, що Угорщину намагаються втягнути у війну в Україні

Про це Сіярто написав у Facebook.

"Нас хочуть втягнути у війну в сусідній країні, але ми стоїмо на своєму, тому що воля угорського народу зрозуміла: ми повинні залишатися осторонь цієї війни", - заявив міністр.

Він стверджує, що країна отримала "нові пропозиції від партій війни, цього разу – про спільну купівлю боєприпасів та передачу Україні". Сіярто наголосив, що Угорщина не змінить своєї позиції і не постачатиме зброю Україні.