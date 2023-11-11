ЄС може не встигнути виготовити для України обіцяний мільйон боєприпасів, - ЗМІ
У Європейському союзі побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року
Про це на правах анонімності повідомили кілька європейських дипломатів, не уповноважених давати коментарі ЗМІ, інформує Радіо Свобода.
Починаючи з лютого 2023 року, Україна отримала близько 300 тисяч артилерійських боєприпасів, що становить 30% від цілі в 1 мільйон набоїв для України, підтвердив високопоставлений чиновник у ЄС, що свідчить про неналежні темпи.
"Процес рухається не так швидко, як ми сподівались", – зазначив один із дипломатів.
Ще один наполіг, що "це від початку була дуже амбітна мета", а інший зауважив, що на момент ухвалення цього рішення лунали сумніви щодо раціональності такої цілі.
"Це була пропозиція Естонії – назвати число і сказати "Один мільйон". Я маю на увазі, що це могло бути також 800 000 або 1,1 мільйона, або що завгодно. Вони сказали: так, ну, знаєте, це має виглядати як щось, що політики можуть продати… І я пам’ятаю, як я запитував, чи справді розумно називати точну цифру в той же час, коли ти не знаєш, чи зможеш виконати цю обіцянку, коли це може зайняти більше часу", – розповів один зі співрозмовників "Радіо Свобода".
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Водночас дипломати визнали, що час ще є: нові контракти на виробництво боєприпасів підписуються, темпи нарощуються. Європейське оборонне агентство успішно співпрацює в цьому питанні із Данією, Нідерландами та Естонією.
"У нас є сім держав-членів, які розміщують замовлення або підписують конкретні контракти через агентство з галуззю… Я можу точно сказати, що не лише підписані контракти, але й розміщено замовлення, а отже, поставки відбуватимуться", – розповів високопоставлений чиновник із євроінституцій.
Ставити амбітний план було необхідно, аби спробувати справді змінити ситуацію, наполіг один із дипломатів і закликав дочекатися кінця березня, аби мати можливість зробити висновок – встиг ЄС із постачанням амуніції чи ні.
Детальніше обговорювати стан постачання військової допомоги Україні в Брюсселі будуть у вівторок 14 листопада під час зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС.
- 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- 5 вересня стало відомо, що Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
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