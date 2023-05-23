Вже надано п'яту частину обіцяного: Боррель про виконання ініціативи надання 1 млн снарядів Україні
З початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети
Про це на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС у вівторок заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".
Боррель нагадав, що схвалений Радою Євросоюзу план передбачає три аспекти: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.
Говорячи про надання артилерійських снарядів із запасів ЄС, він зауважив, що дані "насправді набагато кращі, ніж ми мали ще десять днів тому".
"Сьогодні я можу оголосити, що завдяки цьому конкретному напрямку держави-члени ЄС надали 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів. І 1300 ракет", – зазначив він, додавши, що це передання триватиме до 31 травня.
Що стосується спільних закупівель снарядів в оборонної промисловості, то, за словами топдипломата ЄС, свій намір взяти участь у проєкті, "фактично підтвердили вісім із 24 країн".
"Європейське оборонне агентство (EDA) взяло на себе ініціативу в цьому питанні, і є ще два проєкти, один з яких очолює Франція, а інший – Німеччина. Проєкт EDA отримає 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів", – додав він.
Третій аспект плану – збільшення виробничих потужностей європейської промисловості – наразі перебуває на обговоренні інституцій ЄС.
"І ми сподіваємося, що таким чином ми досягнемо нашої мети – мільйон снарядів для України протягом наступних 12 місяців", – підсумував він.
- Нагадаємо, 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України.
- 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
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