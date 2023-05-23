Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Вже надано п'яту частину обіцяного: Боррель про виконання ініціативи надання 1 млн снарядів Україні

Вже надано п'яту частину обіцяного: Боррель про виконання ініціативи надання 1 млн снарядів Україні

23 травня, 2023 вiвторок
18:45
Війна з Росією

З початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети

Про це на брифінгу за підсумками засідання міністрів оборони держав ЄС у вівторок заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

Боррель нагадав, що схвалений Радою Євросоюзу план передбачає три аспекти: передання артилерійських снарядів із запасів держав ЄС, спільні закупівлі в оборонних компаній та інвестиції в промислові потужності.

Говорячи про надання артилерійських снарядів із запасів ЄС, він зауважив, що дані "насправді набагато кращі, ніж ми мали ще десять днів тому".

"Сьогодні я можу оголосити, що завдяки цьому конкретному напрямку держави-члени ЄС надали 220 тисяч артилерійських боєприпасів різних калібрів. І 1300 ракет", – зазначив він, додавши, що це передання триватиме до 31 травня.

Що стосується спільних закупівель снарядів в оборонної промисловості, то, за словами топдипломата ЄС, свій намір взяти участь у проєкті, "фактично підтвердили вісім із 24 країн".

"Європейське оборонне агентство (EDA) взяло на себе ініціативу в цьому питанні, і є ще два проєкти, один з яких очолює Франція, а інший – Німеччина. Проєкт EDA отримає 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів", – додав він.

Третій аспект плану – збільшення виробничих потужностей європейської промисловості – наразі перебуває на обговоренні інституцій ЄС.

"І ми сподіваємося, що таким чином ми досягнемо нашої мети – мільйон снарядів для України протягом наступних 12 місяців", – підсумував він.

  • Нагадаємо, 13 квітня Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України.
  • 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
ЄС
Жозеп Боррель
зброя для України
Читайте також:
Дар'я Навальна
21 травня, 2023 неділя
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
винищувач F-16
23 травня, 2023 вiвторок
У ВПС США озвучили можливі терміни передачі Україні F-16
російський літак винищувач
22 травня, 2023 понедiлок
Наєв розповів, чому російські літаки та безпілотники перестали злітати з білоруських аеродромів
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
19:23
дтп
Депутатці Київради, яка під наркотиками збила жінку, оголосили підозру
19:22
Ексклюзив
Микола Княжицький
Московська церква стала елементом гібридної війни Росії проти України, - нардеп Княжицький
19:20
Оновлено
Бєлгород вибух
У РФ заявили, що знищили 70 "терористів", а інших загнали на територію України. РДК у той час публікує відео з Бєлгородщини
19:11
ЗСУ, РСЗВ
ЗСУ за день знищили 4 ворожі "шахеди" та завдали 14 авіаударів, з яких 3 — по ЗРК ворога, — Генштаб
18:43
Ексклюзив
вибори до Держдуми
На Херсонщині окупанти репетирують псевдовибори, - депутат облради Хлань
18:21
Дмитро Лубінець
24 тисячі громадян України вважаються зниклими безвісти під час збройної агресії Росії, - Лубінець
18:06
Зруйнована дамба Північно-Кримського каналу
Генерал та полковник РФ, які керували підривом Північнокримського каналу, заочно отримали 12 років в'язниці
18:06
OPINION
Орест Сохар
Замість конституції у Росії - кримінальний кодекс
18:02
Віктор Орбан
Заяви Орбана проти України та ЄС рекордно обвалили курс місцевої валюти
18:00
Кабмін
Уряд виділяє додаткові субвенції семи областям України: на що спрямують кошти
17:53
Ексклюзив
OTP Bank
НБУ зауважив, що санкції на угорський OTP Bank не накладали, - президент Асоціації українських банків
17:45
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Вони росіяни, це їхня країна, і вони мають право там перебувати": Данілов про дії легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області
17:44
польскі фермери
Польща виділить €1 млрд фермерам, що постраждали від імпорту з України
17:41
на фото: СБУ
У Черкасах затримали коригувальника вогню під час виконання ворожого завдання
17:37
Дмитро Медведєв
Медведєв зажадав від США компенсації за зруйновані росіянами Бахмут і Маріуполь
17:35
Аналітика
"Потяг до перемоги"
Укрзалізниця запроваджує окремі купе для жінок (експериментально): чи вирішить реформа гострі питання
17:25
Зеленський та Папа Франциск
Ватикан створив миротворчу місію щодо агресії РФ в Україні: її очільник назвав війну "пандемією"
17:24
Ексклюзив
На лінії фронту не можна гарантувати безпеку, окупанти вивозять мирних жителів і заселяють замість них бойовиків, - ексочільник Луганщини Гайдай
17:17
Ексклюзив
росія мобілізація
Путін оголосить загальну мобілізацію у РФ, - політичний експерт Ейдман
17:03
виверження вулкана Етна
У Європі масово скасовують авіарейси через виверження вулкана Етна
16:56
Резніков і Столтенберг
Після навчання пілотів окремо буде ухвалено рішення про передачу Україні F-16, - генсек НАТО
16:51
Смартфон
Росіяни позбавили мешканців окупованої Херсонщини мобільного зв'язку та інтернету
16:47
окупанти
У призовників у Росії забиратимуть закордонні паспорти
16:46
Володимир Зеленський
В Україні створять Корпус морської піхоти, - Зеленський
16:42
бензин
У РФ розглядають можливість заборони на експорт бензину, щоб уникнути його дефіциту, – Reuters
16:38
НАТО
Україна на саміті у Вільнюсі запропонує два пакети співпраці з НАТО
16:34
хакери
Проти України здійснюють найбільше у світі кібератак, - Держспецзв'язку
16:23
електроенергія
Укренерго перелічило найбільш потужні види побутової техніки, які не варто використовувати у вечірні години
16:23
Олаф Шольц
Війна, яку почав божевільний Путін, завершиться вступом вільної України у ЄС, - Шольц
16:11
Ексклюзив
знищені окупанти
Вчора було ліквідовано щонайменше дві бази військових РФ у Запорізькій області, - Федоров
16:08
OPINION
Юрій Богданов
Про задум "бєлгородського прориву"
16:05
МЗС Франції
Франція готова укласти угоду з Україною щодо надання їй гарантій безпеки
16:04
тюрма
В РФ засудили українця до 16 років позбавлення волі за шпіонаж
16:03
Мая Санду
Молдова заарештує Путіна, якщо він приїде в країну, - Санду
15:55
Олексій Резніков
Резніков опублікував звернення башкирською, де закликав громадян республіки сконцентрувати зусилля для захисту від Москви
15:50
Зброя
НАЗК: Декларувати зброю як нагороду не потрібно
15:43
Ллойд Остін
Зміну позиції США щодо F-16 минулого місяця ініціював голова Пентагону, - NYT
15:34
Оновлено
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Росіяни вдарили по Авдіївці на Донеччині: поранено щонайменше двох людей
15:23
Новини компаній
"Дефіциту пального не буде, паніка породжує попит, а не споживання", - Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу БРСМ
15:20
У відеогрі World of Warplanes з'явилась українська локалізація
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV