Рада ЄС та Європарламент домовилися збільшити виробництва ракет і боєприпасів
У п'ятницю, 7 липня, Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дозволить збільшити виробництво ракет та БК
Про це інформує пресслужба.
"Завдяки сьогоднішній угоді про рекордний час ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет в Європі. Це ще один доказ непохитної відданості ЄС підтримці України, зміцненню оборонно-технологічної та промислової бази ЄС та, зрештою, забезпеченню довгострокової безпеки та оборони громадян ЄС", - сказала міністрка оборони Іспанії Маргарита Роблес.
Повідомляється, що це рішення дозволить терміново виділити 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для нарощування виробництва ракет, артилерійських та боєприпасів класу "земля-земля". Водночас буде реалізовано план забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.
Угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент, а її підписання та набуття чинності очікується до кінця липня.
Нові правила полегшать доступ до фінансування для компаній ЄС у сфері боєприпасів та ракет, потенційно через так званий "Фонд розширення". Цей фонд спрямований на полегшення доступу до державного та приватного фінансування для компаній, що виробляють боєприпаси та ракети, з метою прискорення інвестицій для збільшення виробничих потужностей.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України.
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