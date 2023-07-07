Про це інформує пресслужба.

"Завдяки сьогоднішній угоді про рекордний час ЄС зміцнить і прискорить власне виробництво боєприпасів і ракет в Європі. Це ще один доказ непохитної відданості ЄС підтримці України, зміцненню оборонно-технологічної та промислової бази ЄС та, зрештою, забезпеченню довгострокової безпеки та оборони громадян ЄС", - сказала міністрка оборони Іспанії Маргарита Роблес.

Повідомляється, що це рішення дозволить терміново виділити 500 мільйонів євро з бюджету ЄС для нарощування виробництва ракет, артилерійських та боєприпасів класу "земля-земля". Водночас буде реалізовано план забезпечення довгострокового збільшення виробництва боєприпасів у Європі для України та країн-членів ЄС.

Угоду мають схвалити Рада ЄС та Європарламент, а її підписання та набуття чинності очікується до кінця липня.

Нові правила полегшать доступ до фінансування для компаній ЄС у сфері боєприпасів та ракет, потенційно через так званий "Фонд розширення". Цей фонд спрямований на полегшення доступу до державного та приватного фінансування для компаній, що виробляють боєприпаси та ракети, з метою прискорення інвестицій для збільшення виробничих потужностей.