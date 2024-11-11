ЄС поставив Україні понад 980 тис. снарядів із мільйона обіцяних, – Боррель
Цьогоріч Євросоюз уже поставив Україні понад 980 тис. артилерійських снарядів, однак незабаром надасть ще. Відповідні виробничі потужності для цього є
Про це шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".
"Ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - розповів головний дипломат ЄС.
Він нагадав, що багато боєприпасів також доставили в Україну за іншими двосторонніми угодами. Частину закупили за Чеською ініціативою. Таким чином загалом до кінця року Україна отримає понад 1,5 млн боєприпасів.
Боррель запевнив, що ЄС зможе постачати достатні обсяги боєприпасів і наступного року. Відповідні виробничі потужності для цього вже є.
"Як вийдемо на крейсерську швидкість – то зможемо продовжувати й постачати Україні таку ж кількість боєприпасів. Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність", - сказав Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки.
- 13 квітня 2023 року Рада ЄС схвалила виділення €1 млрд на боєприпаси для України. 2 травня у ЄС підготували план виробництва 1 млн снарядів для України та власних запасів.
- 23 травня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку року в межах ініціативи з надання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів держави Європейського Союзу вже передали понад одну п’яту частину, а також ракети.
- 1 червня Європарламент підтримав законопроєкт про збільшення європейського виробництва боєприпасів і ракет, які підуть на підтримку армії України. 7 липня Рада Європейського Союзу та Парламент узгодили проєкт регламенту "Акту на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), що дасть змогу збільшити виробництво ракет та БК.
- 13 липня Європарламент затвердив плани для збільшення виробництва боєприпасів і ракет в ЄС, щоб подолати їхній поточний дефіцит через постачання в Україну.
- На початку листопада 2023 року стало відомо, що у ЄС побоюються, що блок може не встигнути надати Україні мільйон боєприпасів в обіцяні терміни – до березня 2024 року.
- У січні 2024 року міністр оборони Естонії Ганно Певкур сказав, що до кінця 2024 року Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від ЄС.
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