ЄС поставив Україні понад 980 тис. снарядів із мільйона обіцяних, – Боррель

Про це шеф дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Ми майже зробили це. Ми вже поставили понад 980 тисяч снарядів, і дуже скоро передамо 1 мільйон снарядів. Я знаю, що ми брали зобов'язання досягти цього рівня до весни – і не змогли. Але до кінця року зможемо. І для цього ми значно прискорилися", - розповів головний дипломат ЄС.

Він нагадав, що багато боєприпасів також доставили в Україну за іншими двосторонніми угодами. Частину закупили за Чеською ініціативою. Таким чином загалом до кінця року Україна отримає понад 1,5 млн боєприпасів.

Боррель запевнив, що ЄС зможе постачати достатні обсяги боєприпасів і наступного року. Відповідні виробничі потужності для цього вже є.

"Як вийдемо на крейсерську швидкість – то зможемо продовжувати й постачати Україні таку ж кількість боєприпасів. Проблема ж була не в тому, щоб передати наявне, а у виробництві. Коли ми обіцяли до весни вийти на рівень 1 мільйона снарядів на рік – то не знали, якою є реальна місткість виробництва, і вона була не такою великою, як ми думали. Зараз ми вже маємо цю виробничу потужність", - сказав Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки.