Про це CNN розповіли кілька поінформованих джерел.

"Це, безсумнівно, вплине на поле бою", — сказав високопоставлений чиновник, який забажав залишитися анонімним.

Чиновники у Вашингтоні зазначили, що рішення Білого дому очікується "найближчим часом", а в разі схвалення касетні боєприпаси будуть включені до пакета військової допомоги наступного місяця.

Американці вважають, що касетні снаряди перекриють нестачу артилерійських боєприпасів.

"Представники адміністрації також вважають, що їм вдалося пом’якшити занепокоєння деяких союзників щодо передачі боєприпасів США", - пише ЗМІ.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.