У Британії для дітей запровадять обмеження на користування соцмережами

Про це повідомляє The Telegraph.

У межах перевірок дітям буде потрібне посвідчення особи з фотографією для користування соцмережами, зокрема Facebook та Іnstagram. Таким чином, дітей ідентифікуватимуть, щоб захистити від ймовірної шкоди в інтернеті.

"Цей крок може призвести до того, що мільйони дітей будуть видалені з сайтів соціальних мереж, оскільки дослідження Ofcom показують, що 51% дітей у віці від 3 до 12 років користуються принаймні одним додатком або сайтом соціальних мереж", - зазначено в повідомленні.

Зараз соцмережами можуть користуватися діти від 13 років. Хто не досягнув цього віку - мають бути видалені з платформ.

У матеріалі йдеться, що технічні фірми, які не дотримуватимуться запропонованої Ofcom практики, зобов’язані будуть сплатити штраф - 10% їхнього світового обороту. Ця сума дорівнює 11 млрд фунтів стерлінгів для компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram.

За словами британської державної секретарки з питань науки Мішель Донелан, уряд не буде більше терпіти, коли дітей "примусово годують" в інтернеті насильством, порнографією, образами та шкідливим контентом.

"Заходи, вжиті Ofcom, не просто вимагатимуть від платформ і пошукових служб запровадити надійну перевірку віку, щоб захистити дітей від вмісту невідповідного контенту. Вони йдуть ще далі, прагнучи зрозуміти вплив таких функцій, що викликають звикання, як "нескінченне прокручування" каналів, звертаючись до руйнівних наслідків шкідливих алгоритмів, які збільшують шкоду, якої зазнають наші діти", - заявила вона.

The Telegraph зазначає, що проєкт британського медіарегулятора подадуть до парламенту для затвердження весною 2025 року перед його запровадженням.

"Це означатиме, що всі сервіси, які не забороняють шкідливий контент, і ті, де існує високий ризик його поширення на їхній платформі, повинні будуть запровадити "високоефективний" віковий контроль, щоб діти не бачили його", - підкреслено в повідомленні.