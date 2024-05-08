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Війна з Росією: хроніка
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Українські війська вдарили по 3 засобах ППО росіян, на фронті відбулось 121 бойове зіткнення

8 травня, 2024 середа
19:57
Війна з Росією ракета "Довгий Нептун"
Зміст

Протягом останньої доби на фронті відбулось 121 бойове зіткнення, внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільних

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 8 травня.

Загалом, ворог завдав 59 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на фронті та обстріли території України

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.  Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білий Колодязь, Старий Салтів та Лук’янці Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Блешня, Михальчина Слобода та Містки Чернігівської області; Прогрес, Іскрисківщина, Басівка та Запсілля Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 9 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське, Новолюбівка та Серебрянське лісництво Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку воїни ЗСУ відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Андріївка, Верхньокам’янське, Новий, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Часів Яр, Дружба, Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку захисники відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новоселівка Перша, Карлівка та Московське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новоолександрівка, Сокіл, Новопокровське та  Уманське Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 6 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка Донецької області.
  • На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра - здійснив безрезультатну атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Кринки, Тягинка, Качкарівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Удари ЗСУ по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ України завдали ударів по 3 системах ППО, 2 артилерійських засобах та 8 районах зосередження особового складу РФ.

Теги:
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