В УАФ відреагували на скандал із футболістом, якого затримали працівники ТЦК

Про це повідомляє "Трибуна".

"Українська асоціація футболу не уповноважена впливати на мобілізаційні процеси, що здійснюються відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Ключовим завданням УАФ разом з УПЛ та ПФЛ в секторі професіонального футболу, є забезпечення проведення змагань в умовах воєнного стану з урахуванням встановлених вимог Міністерства молоді і спорту України та Кабміну України", – йдеться у заяві УАФ.

На Закарпатті просто з вокзалу до ТЦК забрали футболіста

Нагадаємо, 7 травня на вокзалі у Закарпатській області працівники місцевого ТЦК зупинили та доставили до військкомату 25-річного футболіста Миколу Сираша з ФК "Хуст".

"Миколу Сираша – одного з основних гравців ФК "Хуст" 7 травня прямо з міського вокзалу забрали працівники ТЦК та доставили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон ще не вступив у дію, в славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на даний момент відсутній. Подальша доля – невідома", – повідомили у ФК, додавши, що "чемпіонат України на грані зриву".

В оперативному командуванні "Захід" також вже відреагували на інцидент. Там кажуть, що вболівають за український футбол, але захист України ставлять на перше місце.