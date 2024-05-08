"Фіорентина" здійснила камбек з "Брюгге" та стала першим фіналістом Ліги конференцій
У середу, 8 травня, італійська "Фіорентина" зіграла в гостях внічию з бельгійським "Брюгге" та вийшла до фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі у Флоренції італійці перемогли з рахунком 3:2. У повторній зустрічі "Брюгге" вийшов вперед на 20-й хвилині зусиллями Ганса Ванакена. Вирішальний гол на 85-й хвилині забив Лукас Бельтран. Гра завершилася внічию 1:1, яка вивела до фіналу третього за статусом єврокубкового турніру "Фіорентину".
Другого фіналіста 9 травня визначать грецький "Олімпіакос" та англійська "Астон Вілла". У першій зустрічі в Бірмінгемі гості перемогли 4:2.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах.
Ліга конференцій
1/2 фіналу. Повторний матч
8 травня
"Брюгге" (Бельгія) - "Фіорентина" (Італія) 1:1
Голи: Ванакен, 20 - Бельтран, 85
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