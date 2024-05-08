"Фіорентина" здійснила камбек з "Брюгге" та стала першим фіналістом Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі у Флоренції італійці перемогли з рахунком 3:2. У повторній зустрічі "Брюгге" вийшов вперед на 20-й хвилині зусиллями Ганса Ванакена. Вирішальний гол на 85-й хвилині забив Лукас Бельтран. Гра завершилася внічию 1:1, яка вивела до фіналу третього за статусом єврокубкового турніру "Фіорентину".

Другого фіналіста 9 травня визначать грецький "Олімпіакос" та англійська "Астон Вілла". У першій зустрічі в Бірмінгемі гості перемогли 4:2.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах.

Ліга конференцій

1/2 фіналу. Повторний матч

8 травня

"Брюгге" (Бельгія) - "Фіорентина" (Італія) 1:1

Голи: Ванакен, 20 - Бельтран, 85