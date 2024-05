Помер саунд-продюсер, який записав один з найпопулярніших альбомів Nirvana

Про це повідомляє Pitchfork.

Причиною смерті став серцевий напад. Альбіні вважали одним із найвпливовіших саунд-продюсерів початку 1990-х років. Зокрема, у 1993 році він записав один з найпопулярніших альбомів Nirvana - In Utero. Також американець продюсував альбоми гуртів Pixies, The Breeders, The Jesus Lizard, Bush, Goodspeed You! Black Emperor, Helmet, Manic Street Preachers.

Загалом Альбіні взяв участь у записі кількох тисяч альбомів. Крім продюсування, він грав у кількох андеграундних гуртах. Найбільш відомими з них є Shellac та Big Black. Стів Альбіні помер за кілька днів до виходу першої за 10 років платівки Shellac, учасником якого він був із 1992 року.