Помер саунд-продюсер, який записав один з найпопулярніших альбомів Nirvana
У США на 62-му році життя помер колишній саунд-продюсер Стів Альбіні, який допоміг американському рок-гурту записати альбом In Utero
Про це повідомляє Pitchfork.
Причиною смерті став серцевий напад. Альбіні вважали одним із найвпливовіших саунд-продюсерів початку 1990-х років. Зокрема, у 1993 році він записав один з найпопулярніших альбомів Nirvana - In Utero. Також американець продюсував альбоми гуртів Pixies, The Breeders, The Jesus Lizard, Bush, Goodspeed You! Black Emperor, Helmet, Manic Street Preachers.
Загалом Альбіні взяв участь у записі кількох тисяч альбомів. Крім продюсування, він грав у кількох андеграундних гуртах. Найбільш відомими з них є Shellac та Big Black. Стів Альбіні помер за кілька днів до виходу першої за 10 років платівки Shellac, учасником якого він був із 1992 року.
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