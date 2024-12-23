Ожило чотири полігони, ситуація в Маріуполі нагадує підготовку до Вугледарського наступу, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо говорити про військову складову, то ми спостерігаємо багато змін останнім часом. Росіяни насичують Запорізьку область та частину Донецької області, включаючи Курахівський і Времівський напрямки. На початку минулого тижня ці потреби вони намагалися закрити переміщенням сил з Криму та Херсонського напрямку, а тепер підготовлені підрозділи прибувають безпосередньо з території Росії", - сказав Андрющенко.

Маріупольсько-Бердянська агломерація повністю заповнена новими російськими контрактниками. Спостерігається активність на чотирьох полігонах. За словами Андрющенка, останній раз подібне спостерігалось влітку, перед підготовкою до Вугледарського наступу.

"Особливо активний полігон, розташований на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями, де постійно працюють гармати і чути вибухи. Використовується ствольна артилерія, що давно не спостерігалось. Також дуже активний полігон, який свого часу побудували північнокорейські інструктори. Він знаходиться на північ від Маріуполя, неподалік від селищ Сартана і Зоря. Такої активності тут не спостерігалося ніколи. Чутно вибухи, використання ствольної артилерії. Два інші полігони, один біля Бердянська в районі Новопетрівки та інший в Маріупольському районі, більше орієнтовані на стрілкову зброю і підготовку штурмових підрозділів", - зазначив він.

У Маріуполі зафіксували переміщення військових катерів

Напередодні окупанти через Маріуполь переміщали колони військової техніки на різні напрямки.

Ексрадник міського голови Маріуполя Андрющенко повідомив, що у неділю, 22 грудня, в місті було зафіксовано, як тралами перевозили два великих військових катери через Маріуполь у напрямку Бердянська.

Ймовірно, ці катери будуть використовуватись на Херсонщині для спроб форсувати Дніпро, оскільки вони більше схожі на річковий транспорт і призначені для спокійних вод. Відповідне тактичне маркування вже нанесено на ці катери. Їх транспортують теж з території Росії.