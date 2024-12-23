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Головна Війна з Росією На ТОТ Запорізької області росіяни "націоналізували" 43 об'єкти нерухомості, - депутатка райради Сисоєва
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На ТОТ Запорізької області росіяни "націоналізували" 43 об'єкти нерухомості, - депутатка райради Сисоєва

Тетяна Нижник
23 грудня, 2024 понедiлок
10:06
Війна з Росією російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор

Росіяни опублікували новий перелік захопленого майна на ТОТ Запорізької області

Зміст

Про це повідомила журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в етері Еспресо.

"На жаль, новини з ТОТ не втішні. Вчора окупанти опублікували перелік захопленого майна, що включає понад 40 адрес. Окрім будинків і приватного житла, там є й бізнеси. Це дуже неприємно для людей, які працювали, вкладали всі зусилля в це, а тепер якийсь Балицький заявляє, що все "націоналізовано". Серед захопленого майна є стоматологічні клініки, будинки відпочинку та магазини. Всього опубліковано 43 адреси, які тепер належать окупантам", - заявила вона.

Крім того, продовжується терор місцевого населення. Щотижня надходять новини про затримання людей і винесення незрозумілих вироків, начебто за підготовку диверсій.

"Минулого тижня працівниці Запорізької атомної електростанції винесли вирок за нібито підготовку терористичного акту. Тому ситуація залишається дуже небезпечною", - зазначила Сисоєва.

Роскомнадзор погрожує відстежувати всі сайти, де люди намагаються отримати правдиву інформацію.

"Люди, які залишилися на окупованій території, бояться писати в соцмережах або чатах, навіть анонімно, оскільки були випадки затримання через відкриті сайти українських новин", - додала депутатка райради.

Люди не втрачають надію на повернення окупованих територій до України. Навіть в таких умовах триває рух опору. Періодично з'являються новини про знищення складів росіян і активну роботу партизанського руху, каже Сисоєва. Іноді на окупованих площах можна побачити українські прапорці або листівки з написами "Мелітополь - Україна", "Бахмут - це Україна". 

  • Нещодавно керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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