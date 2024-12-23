У Часовому Яру, Торецьку й Кураховому тривають міські бої, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Тривають інтенсивні бої в міській забудові Часового Яру та Торецька, де противник, не рахуючись з втратами намагається покращити тактичне положення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Кураховому також тривають бої в міській забудові. На цьому напрямку ворог, за підтримки бронетехніки, атакував наші позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Дачне, Успенівка та Зеленівки. Спроби противника прорвати нашу оборону були відбиті. Лише західніше Зеленівки завдяки вмілим діям наших воїнів знищено 2 ББМ та 1 – пошкоджено.

За словами ОСУВ "Хортиця", протягом доби противник з метою покращення тактичного положення проводив наступальні дії в Стариці – на Харківському напрямку, в районі Кучерівки та Загризового – на Куп’янському напрямку. Успіху не мав.

Противник активізувався на Лиманському напрямку. Сили оборони відбивали ворожі атаки неподалік населених пунктів Зелений Гай, Терни, Макіївка та в напрямку Новоєгорівки і Серебрянки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог атакував наші позиції в Білогорівці. Для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам’янського противник використовував бронетехніку, баггі та мотоцикли.

На Покровському напрямку штурмові групи противника із застосуванням бронетехніки намагалися прорвати нашу оборону неподалік Зеленого, Даченського, Шевченко, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Противник успіху не мав, продовжує накопичувати сили.

На Времівському напрямку тривають інтенсивні бої. Противник проводив наступальні дії із застосуванням бронетехніки неподалік Великої Новосілки, Костянтинопільського, Роздольного, Благодатного, Времівки та західніше Сторожевого і Макарівки.

При відбитті штурмів наші воїни знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ – пошкоджено. Внаслідок вогневого ураження наші укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливило їх подальше утримання. Наразі в цих районах тривають заходи з пошуку, виявленню та знищенню залишків штурмових груп противника.

"Підрозділи Сил оборони України продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - наголосили українські військові.