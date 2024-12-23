Зонд NASA готується наблизитися до Сонця на рекордно близьку відстань

Про це повідомляє Science Alert.

Згідно з повідомленням, зонд рухатиметься зі швидкістю приблизно 192 км/с, перевершуючи швидкість всіх об'єктів, створених людиною.

NASA отримало повідомлення з космічного апарату про те, що всі системи працюють належним чином напередодні ключового моменту зближення, що відбудеться о 06:53 за східним часом.

Цей проліт стане початком останньої серії близьких прольотів зонда, які триватимуть до 2025 року.

"Це один із прикладів сміливих місій НАСА, який робить те, що ніхто раніше не робив, щоб відповісти на давні питання про наш всесвіт", — зазначив астроном Арік Познер, науковий співробітник програми Parker Solar Probe.

Зонд Parker, який стартував у 2018 році, має на меті надати унікальні дані про нашу зірку, Сонце. Аналізуючи середовище навколо Сонця, вчені намагаються розгадати загадки, пов'язані з його атмосферою, зокрема, чому корона Сонця, яка простягається на понад 8,3 млн кілометрів у космос, є гарячішою, ніж його видима поверхня, фотосфера.

Наступне важливе завдання Parker — збір даних, які можуть допомогти зрозуміти, як генерація магнітного поля всередині Сонця впливає на його цикли активності.

"Жоден об'єкт, створений людиною, ніколи не проходив так близько до зірки, тому Parker дійсно поверне дані з незвіданої території, - додав аерокосмічний інженер Нік Пінкін, керівник місії Parker Solar Probe в Лабораторії прикладної фізики. - Ми з нетерпінням чекаємо на відповідь від космічного апарату, коли він повернеться на орбіту навколо Сонця".

У 2025 році Parker має здійснити ще чотири перигелії на тій самій швидкості та відстані від Сонця, які наразі заплановані на 22 березня та 19 червня, а також, попередньо, на 15 вересня та 12 грудня.