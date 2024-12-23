Сили оборони збили 52 російських БПЛА, ще 25 - не досягли цілей

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ і Орел - РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 23 грудня підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.