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Сили оборони збили 52 російських БПЛА, ще 25 - не досягли цілей

Ксенія Золотова
23 грудня, 2024 понедiлок
09:21
Війна з Росією шахеди, ППО, ЗСУ

Із 10:00 22 грудня по 9:00 23 грудня Сили оборони знищили 47 з 72 ударних БПЛА типу Shahed-136. Ще 25 дронів не досягли цілей

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни атакували 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ і Орел - РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 23 грудня підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.

  • Ще вдень 22 грудня російська окупаційна армія запустила безпілотники по території України. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на Київщині було пошкоджено лінію електромереж. Внаслідок атаки на Хмельниччину постраждала людина.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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