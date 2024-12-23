Сили оборони збили 52 російських БПЛА, ще 25 - не досягли цілей
Із 10:00 22 грудня по 9:00 23 грудня Сили оборони знищили 47 з 72 ударних БПЛА типу Shahed-136. Ще 25 дронів не досягли цілей
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни атакували 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ і Орел - РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 23 грудня підтверджено збиття 47 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.
Через активну протидію Сил оборони 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У Хмельницькій та Київській областях через російську атаку пошкоджено приватні підприємства та будинки громадян, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога.
- Ще вдень 22 грудня російська окупаційна армія запустила безпілотники по території України. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на Київщині було пошкоджено лінію електромереж. Внаслідок атаки на Хмельниччину постраждала людина.
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