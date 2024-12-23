Салліван переконаний, що за час президентства Байдена позиція США у світі зміцнилася

Про це повідомляє Politico.

"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну руку Сполучених Штатів з точки зору нашої національної могутності, з точки зору міцності наших альянсів і з точки зору ключового моменту, про який ви говорили у своїй вступній заяві, а саме, що конкуренти і супротивники Америки слабкіші і знаходяться під більшим тиском, ніж вони були", - зазначив він.

Салліван заявив, що пишається досягненнями адміністрації Байдена, зокрема в контексті військової готовності, де, за його словами, ситуація покращилася після 40 років занепаду оборонно-промислової бази.

У виданні зазначили, що президентський термін Джо Байдена супроводжувався низкою міжнародних криз, включаючи російське вторгнення в Україну у 2022 році, вторгнення ХАМАСу в Ізраїль у 2023 році, і повалення режиму Асада в Сирії на початку цього місяця.

Коментуючи конкретні міжнародні ситуації, Салліван зазначив, що найбільш тривожним аспектом падіння режиму Башара Асада є потенціал відродження ІД в Сирії. Він також зауважив, що хоча Іран останніми місяцями здається ослабленим через поразки, яких зазнали його союзники в Сирії і Лівані, Іран може завдати удару у відповідь.

Салліван застеріг, що коли відбувається щось хороше, "часто за рогом ховається щось погане".

Крім того, він закликав Трампа продовжувати тиск на Росію, зокрема через військову підтримку України.

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"Нам потрібні важелі впливу, щоб досягти справедливої угоди між Росією та Україною, - підкреслив Салліван, - І цим важелем є подальша військова підтримка України".

Обговорюючи відносини з Китаєм, він висловив скептицизм щодо можливості укладення "великої угоди", але запропонував активно шукати спільні інтереси при конкурентній взаємодії.

Салліван також відзначив, що послаблення авторитарних режимів, таких як Росія і Іран, може створити можливості для Трампа через його схильність до непередбачуваних рішень.

"Він готовий робити речі, які є неочікуваними", - наголосив Салліван.