Салліван переконаний, що за час президентства Байдена позиція США у світі зміцнилася
Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вважає, що адміністрація Байдена залишає новообраному президенту США Дональду Трампу дуже сильну позицію на міжнародній арені
Про це повідомляє Politico.
"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну руку Сполучених Штатів з точки зору нашої національної могутності, з точки зору міцності наших альянсів і з точки зору ключового моменту, про який ви говорили у своїй вступній заяві, а саме, що конкуренти і супротивники Америки слабкіші і знаходяться під більшим тиском, ніж вони були", - зазначив він.
Салліван заявив, що пишається досягненнями адміністрації Байдена, зокрема в контексті військової готовності, де, за його словами, ситуація покращилася після 40 років занепаду оборонно-промислової бази.
У виданні зазначили, що президентський термін Джо Байдена супроводжувався низкою міжнародних криз, включаючи російське вторгнення в Україну у 2022 році, вторгнення ХАМАСу в Ізраїль у 2023 році, і повалення режиму Асада в Сирії на початку цього місяця.
Коментуючи конкретні міжнародні ситуації, Салліван зазначив, що найбільш тривожним аспектом падіння режиму Башара Асада є потенціал відродження ІД в Сирії. Він також зауважив, що хоча Іран останніми місяцями здається ослабленим через поразки, яких зазнали його союзники в Сирії і Лівані, Іран може завдати удару у відповідь.
Салліван застеріг, що коли відбувається щось хороше, "часто за рогом ховається щось погане".
Крім того, він закликав Трампа продовжувати тиск на Росію, зокрема через військову підтримку України.
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"Нам потрібні важелі впливу, щоб досягти справедливої угоди між Росією та Україною, - підкреслив Салліван, - І цим важелем є подальша військова підтримка України".
Обговорюючи відносини з Китаєм, він висловив скептицизм щодо можливості укладення "великої угоди", але запропонував активно шукати спільні інтереси при конкурентній взаємодії.
Салліван також відзначив, що послаблення авторитарних режимів, таких як Росія і Іран, може створити можливості для Трампа через його схильність до непередбачуваних рішень.
"Він готовий робити речі, які є неочікуваними", - наголосив Салліван.
- Напередодні новообраний президент США Дональд Трамп заявив європейським чиновникам, що планує продовжувати надавати військову допомогу Україні після своєї інавгурації.
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