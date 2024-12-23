У Бразилії обвалився автомобільний міст: сірчана кислота з вантажівки вилилася в річку

Про це інформує Reuters.

За інформацією Національного департаменту транспортної інфраструктури, центральний проліт 533-метрового мосту, що з'єднує міста Естрейто в штаті Мараньяо і Агіарнополіс в штаті Токантинс, обвалився в другій половині дня.

Як повідомили офіційні особи, автоцистерна, що перевозила кислоту, занурилася у воду.

Пожежна служба повідомила, що одна людина загинула, а іншу вдалося врятувати.

Член міської ради Агіарнополіса Еліас Джуніор, який зафіксував обвал на відео, звернувся до влади з проханням звернути увагу на проблеми з мостом, що не витримує ваги вантажівок.

Під час свого відеозвернення Джуніор вказав на велику тріщину на узбіччі мосту, а через декілька секунд конструкція обвалилася у нього на очах.

За попередніми оцінками, в момент обвалу на мосту могли бути щонайменше 11 людей, а також дві вантажівки, легковий автомобіль і мотоцикл, що впали у річку, глибина якої перевищує 50 метрів.

Водолази-рятувальники припинили операцію до вечора, після того як виявили витік сірчаної кислоти з затопленої цистерни.

Довідково: Міст Жуселіно Кубічек де Олівейра, збудований у 1960 році, є частиною автомагістралі BR-226, що з’єднує федеральну столицю Бразиліа і місто Белем, яке в наступному році прийматиме Конференцію ООН зі зміни клімату.

JUST IN: Bridge in Brazil collapses while councilor records video. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/jD75KXRGdd — BNO News (@BNONews) December 22, 2024