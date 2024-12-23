У Бразилії обвалився автомобільний міст: сірчана кислота з вантажівки вилилася в річку
У неділю, 22 грудня, у Бразилії обвалився міст, що з'єднував два штати на півночі та північному сході країни, під час руху транспортних засобів, в результаті чого загинула щонайменше одна людина, а сірчана кислота потрапила в річку Токантинс
Про це інформує Reuters.
За інформацією Національного департаменту транспортної інфраструктури, центральний проліт 533-метрового мосту, що з'єднує міста Естрейто в штаті Мараньяо і Агіарнополіс в штаті Токантинс, обвалився в другій половині дня.
Як повідомили офіційні особи, автоцистерна, що перевозила кислоту, занурилася у воду.
Пожежна служба повідомила, що одна людина загинула, а іншу вдалося врятувати.
Член міської ради Агіарнополіса Еліас Джуніор, який зафіксував обвал на відео, звернувся до влади з проханням звернути увагу на проблеми з мостом, що не витримує ваги вантажівок.
Під час свого відеозвернення Джуніор вказав на велику тріщину на узбіччі мосту, а через декілька секунд конструкція обвалилася у нього на очах.
За попередніми оцінками, в момент обвалу на мосту могли бути щонайменше 11 людей, а також дві вантажівки, легковий автомобіль і мотоцикл, що впали у річку, глибина якої перевищує 50 метрів.
Водолази-рятувальники припинили операцію до вечора, після того як виявили витік сірчаної кислоти з затопленої цистерни.
Довідково: Міст Жуселіно Кубічек де Олівейра, збудований у 1960 році, є частиною автомагістралі BR-226, що з’єднує федеральну столицю Бразиліа і місто Белем, яке в наступному році прийматиме Конференцію ООН зі зміни клімату.
- У німецькому місті Дрезден у ніч на 11 вересня обвалилась частина мосту Кароли через річку Ельбу. У результаті обвалу пошкоджені дві лінії теплопостачання.
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