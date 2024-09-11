У німецькому Дрездені вночі обвалилась частина мосту через Ельбу

Про це пише Spiegel.

Аварійні служби отримали виклик близько 3 години ночі. За даними пожежної бригади Дрездена, довжина частини, що впала, становить 100 метрів.

Обвал зачепив пішохідну і велосипедну доріжки, а також трамвайні колії мосту Кароли. Також внаслідок падіння мосту також було пошкоджено дві великі лінії теплопостачання. Минулося без жертв.

Представник міської влади повідомив, що наразі спостерігають витік гарячої води з місця інциденту, що призводить до збоїв у централізованому теплопостачанні по всьому місту.

Пожежна служба також попередила мешканців Дрездена, щоб вони не наближалися до мосту, оскільки є ризик, що інші частини мосту теж можуть обвалитися. Для оцінки небезпеки фахівці здійснюють обліт безпілотниками.

Довідка. Міст Кароли - міст через річку Ельбу Дрездені, один з чотирьох мостів у центрі міста. З'єднує район старого міста Ратенауплац та нового міста Каролаплац. Міст збудовано між 1892 і 1895 роками та названо на честь королеви Кароли - дружини короля Саксонії Альберта.