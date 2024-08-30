На німецькому оборонному підприємстві Diehl Defence стався вибух: є поранені, - Bild
На території німецького оборонного підприємства Diehl Defense у Тройсдорфі у п'ятницю, 30 серпня, прогримів вибух. Двоє чоловіків отримали важкі поранення
Про це пише Bild.
Голова пожежної команди Ларс Гьодель підтвердив виданню, що близько 09:30 рятувальники отримали повідомлення про нещасний випадок на підприємстві.
"Постраждала будівля була серйозно пошкоджена в результаті інциденту, тому наші аварійні служби не змогли туди потрапити. Ми лише відключили електропостачання будівлі", - розповів Гьодель.
За його словами, на місці аварії екстрені служби виявили двох важкопоранених людей, які встигли самостійно покинути будівлю. Рятувальники й лікар на місці надали допомогу обом співробітникам, а потім їх гвинтокрилом доставили до найближчих лікарень.
Наразі на місці працюють консультанти з надзвичайних ситуацій та відділ кримінальних розслідувань. Триває розслідування причин вибуху.
У виданні кажуть, що будівля, в якій стався вибух, найімовірніше, належить компанії "Diehl Defence", яка має дві дочірні компанії у Тройсдорфі: Dynitec і DynaEnergetics.
Журналісти також нагадали, що лише на початку травня у Берліні сталася пожежа на металообробному заводі, що є частиною німецького концерну Diehl Group, який виробляє зброю для України. Тоді 160 пожежників були задіяні у процесі гасіння, але будівля повністю зруйнувалася.
- Раніше у німецькому місті Гайленкірхен через підозру у диверсії закрили військово-повітряну базу НАТО, де зокрема базуються розвідувальні літаки.
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