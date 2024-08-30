На німецькому оборонному підприємстві Diehl Defence стався вибух: є поранені, - Bild

Про це пише Bild.

Голова пожежної команди Ларс Гьодель підтвердив виданню, що близько 09:30 рятувальники отримали повідомлення про нещасний випадок на підприємстві.

"Постраждала будівля була серйозно пошкоджена в результаті інциденту, тому наші аварійні служби не змогли туди потрапити. Ми лише відключили електропостачання будівлі", - розповів Гьодель.

За його словами, на місці аварії екстрені служби виявили двох важкопоранених людей, які встигли самостійно покинути будівлю. Рятувальники й лікар на місці надали допомогу обом співробітникам, а потім їх гвинтокрилом доставили до найближчих лікарень.

Наразі на місці працюють консультанти з надзвичайних ситуацій та відділ кримінальних розслідувань. Триває розслідування причин вибуху.

У виданні кажуть, що будівля, в якій стався вибух, найімовірніше, належить компанії "Diehl Defence", яка має дві дочірні компанії у Тройсдорфі: Dynitec і DynaEnergetics.

Журналісти також нагадали, що лише на початку травня у Берліні сталася пожежа на металообробному заводі, що є частиною німецького концерну Diehl Group, який виробляє зброю для України. Тоді 160 пожежників були задіяні у процесі гасіння, але будівля повністю зруйнувалася.