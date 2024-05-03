У Берліні на заводі з виготовлення зброї сталася пожежа
На німецькому підприємстві з виробництва зброї Diehl Metal Applications у Берліні сталася пожежа, постраждав металообробний цех, де зберігались хімічні речовини. Мешканців міста попередили про токсичний дим
Про це повідомляє Bild.
Як зазначили у виданні, Diehl Metall є частиною німецького концерну Diehl Group, а його дочірня компанія Diehl Defence, яка розробляє системи ППО IRIS-T, що використовуються в Україні, також розташована на цій вулиці.
За словами речника берлінської пожежної бригади Адріана Венцеля, пожежа охопила чотири поверхи підприємства.
"Частина будівлі вже обвалилася. Ми гасимо тільки ззовні. Зсередини пожежу вже неможливо взяти під контроль", - зазначив він.
У процесі гасіння задіяно близько 160 пожежників.
"Ми можемо підтвердити, що в будівлі також горять хімічні речовини. Там зберігалися сірчана кислота і ціанід міді. Існує ризик утворення ціаністого водню, який піднімається в повітря з димом, - зауважив Венцель.
Пожежна служба Берліна порадила людям уникати території навколо підприємства, закрити вікна та двері, а також вимкнути системи вентиляції та кондиціонування повітря. Наразі, за оцінкою погодних умов і відповідного напрямку вітру, димові гази рухалися в північному напрямку від заводу.
Міська влада Берліна поширила офіційне повідомлення про небезпеку, в якому рекомендувала людям уникати цієї території. Школярів та вчителів із сусідніх шкіл відправили додому.
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28 квітня у російському місті Набережні Челни сталася пожежа поблизу складального цеху головного заводу корпорації "КамАЗ".
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