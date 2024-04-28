У Росії загорівся цех заводу "КамАЗ", який постачає техніку армії РФ
Уранці неділі, 28 квітня, у російському місті Набережні Челни сталася пожежа поблизу складального цеху головного заводу корпорації "КамАЗ"
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Спочатку росіяни писали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розташований у Татарстані. Але пізніше у мережі повідомили, що біля заводу нібито спалахнуло сміття.
На кадрах із соцмереж видно потужну пожежу, яка супроводжується сильним задимленням.
Як зазначає моніторинговий паблік "Кримський вітер", КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки для збройних сил Росії.
Довідка. "КамАЗ" - це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок.
- Раніше, 22 квітня, у російському Воронежі також спалахнула масштабна пожежа на машинобудівному заводі, унаслідок чого загинули троє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе