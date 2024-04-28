У Росії загорівся цех заводу "КамАЗ", який постачає техніку армії РФ

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Спочатку росіяни писали, що пожежа виникла на автоскладальному заводі "КамАЗ", який розташований у Татарстані. Але пізніше у мережі повідомили, що біля заводу нібито спалахнуло сміття.

На кадрах із соцмереж видно потужну пожежу, яка супроводжується сильним задимленням.

Як зазначає моніторинговий паблік "Кримський вітер", КамАЗ є головним постачальником автомобільної техніки для збройних сил Росії.

Довідка. "КамАЗ" - це найбільший російський виробник вантажних, легкових автомобілів, тракторів та комплектуючих. Компанія входить до десятки найбільших виробників великих вантажівок.