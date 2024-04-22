У російському Воронежі сталася пожежа на машинобудівному заводі: є загиблі

Про це інформує ТАСС і міністерство надзвичайних справ Росії.

Зазначається, що загоряння сталося у цеху з виробництва електрообладнання.

За даними Telegram-каналу Baza, у Воронежі горить машинобудівний завод Енікмаш-В.

Пізніше стало відомо, що пожежу на заводі у Воронежі локалізовано на площі 500 кв. метрів.

Водночас канал Mash стверджує, що площа пожежі становить нібито 100 квадратних метрів, а 3000 - це площа цеху, де сталося загоряння. За їхніми даними, загоряння сталося у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Російське МНС заявило, що внаслідок пожежі загинули три людини і двоє постраждали.