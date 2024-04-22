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У російському Воронежі сталася пожежа на машинобудівному заводі: є загиблі

22 квітня, 2024 понедiлок
11:14
Росія Пожежа на машинобудівному заводі у Воронежі

У понеділок, 22 квітня, у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа машинобудівному на заводі, унаслідок чого загинули троє людей

Про це інформує ТАСС і міністерство надзвичайних справ Росії.

Зазначається, що загоряння сталося у цеху з виробництва електрообладнання. 

За даними Telegram-каналу Baza, у Воронежі горить машинобудівний завод Енікмаш-В. 

Пізніше стало відомо, що пожежу на заводі у Воронежі локалізовано на площі 500 кв. метрів. 

Водночас канал Mash стверджує, що площа пожежі становить нібито 100 квадратних метрів, а 3000 - це площа цеху, де сталося загоряння. За їхніми даними, загоряння сталося у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Російське МНС заявило, що внаслідок пожежі загинули три людини і двоє постраждали.

  • Напередодні вночі у підмосковному Оріхово-Зуєво в Росії також трапилася пожежа у виробничій будівлі на площі 1200 кв м. Через годину рятувальники ліквідували вогонь.
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2024, понедiлок
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