У російському Воронежі сталася пожежа на машинобудівному заводі: є загиблі
У понеділок, 22 квітня, у російському Воронежі спалахнула масштабна пожежа машинобудівному на заводі, унаслідок чого загинули троє людей
Про це інформує ТАСС і міністерство надзвичайних справ Росії.
Зазначається, що загоряння сталося у цеху з виробництва електрообладнання.
За даними Telegram-каналу Baza, у Воронежі горить машинобудівний завод Енікмаш-В.
Пізніше стало відомо, що пожежу на заводі у Воронежі локалізовано на площі 500 кв. метрів.
Водночас канал Mash стверджує, що площа пожежі становить нібито 100 квадратних метрів, а 3000 - це площа цеху, де сталося загоряння. За їхніми даними, загоряння сталося у складських приміщеннях. Пожежі присвоєно третій ранг складності.
Російське МНС заявило, що внаслідок пожежі загинули три людини і двоє постраждали.
- Напередодні вночі у підмосковному Оріхово-Зуєво в Росії також трапилася пожежа у виробничій будівлі на площі 1200 кв м. Через годину рятувальники ліквідували вогонь.
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