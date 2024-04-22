У Підмосков’ї горіла виробнича будівля на площі 1200 кв м
У підмосковному Оріхово-Зуєво в Росії трапилася пожежа у виробничій будівлі на площі 1200 кв м. Через годину рятувальники ліквідували вогонь
Про це повідомляє МНС РФ.
Близько 23:30 міністерство повідомило про пожежу в Оріхово-Зуєво.
"Попередньо, площа загоряння - 1 200 квадратних метрів. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи", - йдеться у повідомленні.
Уже близько 00:40 рятувальники локалізували вогонь на виробничій будівлі.
- 24 березня спалахнув науково-виробничий комплекс заводу в місті Араміль Свердловської області. Пожежу локалізували на 4 тис. кв. метрів.
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