У РФ горить цех заводу з виготовлення лакофарбових матеріалів

Про це інформує росЗМІ з посиланням на міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

Спочатку говорилося про пожежу на заводі пластмас, але за уточненнями спалахнув сусідній цех, який виготовляє лакофарбові матеріали.

Вогонь розповсюдився на 3 тисячі квадратних метрів.

Повідомляється, що евакуювали понад сотню людей.