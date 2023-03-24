У РФ горить цех заводу з виготовлення лакофарбових матеріалів
24 березня спалахнув науково-виробничий комплекс заводу в місті Араміль Свердловської області. Пожежа поширилася на 3 тис. кв. метрів
Про це інформує росЗМІ з посиланням на міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.
Спочатку говорилося про пожежу на заводі пластмас, але за уточненнями спалахнув сусідній цех, який виготовляє лакофарбові матеріали.
Вогонь розповсюдився на 3 тисячі квадратних метрів.
Повідомляється, що евакуювали понад сотню людей.
- 7 березня в Москві спалахнула будівля столичного МВС, співробітників евакуйовано, про жертв і постраждалих поки не повідомляється.
- У тимчасово окупованому Криму, в Керчі, 15 березня здіймалися стовпи чорного диму. Повідомляли про пожежу на території колишнього залізорудного комбінату.
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