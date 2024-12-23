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В Індонезії знімуть документальний фільм про кримськотатарський народ в Україні

Марія Науменко
23 грудня, 2024 понедiлок
09:03
Культура

Під час візиту до Індонезії Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу та президент Всесвітнього конгресу кримських татар, дав інтерв'ю правозахисниці Ірмі Хутабарат і журналістці Тамалії Алісджахбан, що стало основою для підготовки документального фільму, присвяченого кримськотатарському народу в Україні

Зміст

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Індонезія.

"Інтерв'ю започаткувало підготовку створення документального фільму про кримськотатарський народ в Україні", - зазначили у посольстві.

Згідно з повідомленням, під час розмови були обговорені важливі питання, що стосуються історії та культури кримських татар, а також таких викликів, як російська окупація Криму.

Проєкт має на меті привернути увагу представників громадянського суспільства, політиків та мусульманських організацій до проблем кримських татар, акцентуючи на їхній незламній боротьбі за права та свободи.

  • У Києві в четвер, 14 листопада, презентували міжнародний правозахисний проєкт про політичних в'язнів поневолених народів у Росії.
Теги:
Новини
Світ
Кіно
Крим
Індонезія
кримські татари
Меджліс
Рефат Чубаров
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