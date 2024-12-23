В Індонезії знімуть документальний фільм про кримськотатарський народ в Україні

Про це повідомляє Посольство України в Республіці Індонезія.

"Інтерв'ю започаткувало підготовку створення документального фільму про кримськотатарський народ в Україні", - зазначили у посольстві.

Згідно з повідомленням, під час розмови були обговорені важливі питання, що стосуються історії та культури кримських татар, а також таких викликів, як російська окупація Криму.

Проєкт має на меті привернути увагу представників громадянського суспільства, політиків та мусульманських організацій до проблем кримських татар, акцентуючи на їхній незламній боротьбі за права та свободи.