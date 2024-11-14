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"Політичні в'язні поневолених народів РФ": у Києві презентували правозахисний проєкт

Юлія Лаврук
14 листопада, 2024 четвер
18:54
Суспільство політв'язні поневолених народів РФ

У Києві в четвер, 14 листопада, презентували міжнародний правозахисний проєкт про політичних в'язнів поневолених народів у Росії

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Основою проєкту стали історії політв'язнів: 10 - від представників республік - суб'єктів РФ, і дві історії кримських татар. 

За словами організаторів, ця виставка має привернути увагу до політичних репресій і сприяти визволенню активістів, які виступають проти російської системи. 

політв'язні поневолених народів РФ

"Цей проєкт нам допомагає достукатися до лідерів світової демократії, щоб на них (політв'язнів - ред.) звернули увагу. Адже їх (політв'язнів - ред.) найбільше боїться Путін. Вони - загроза існуванню РФ. На наше переконання, наша перемога буде тоді, коли зникне велика екзистенційна загроза під назвою фейкової держави Російська Федерація", - сказав очільник Антиімперського блоку народів.  

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял заявив, що за офіційними даними у російських в'язницях перебувають 218 кримських політв'язнів, з них 132 - цивільних кримських татар. Утім він додав, що реальна цифра набагато більша. 

політв'язні поневолених народів РФ

"Привертання уваги не в цілому навіть до теми політв'язнів, а до окремих історій конкретних людей, це чи не єдиний шлях, не збройний мається на увазі, а мирний, правозахисний шлях до збільшення шансів на їхнє визволення", - сказав Наріман Джелял.

Він зазначив, що привертання уваги до цієї теми, зокрема, допомагає зробити політв'язнів незручними для Росії, через постійні запитання на різних міжнародних майданчиках до російської дипломатії.

"Ми тим самим будемо сприяти їх звільненню чи щонайменше більш-менш нормальному поводженню і створенню умов для них там, де вони перебувають", - додав Джелял.

Крім того, за його словами, увага суспільства надає моральної підтримки самим політв'язням та їхнім рідним.

політв'язні поневолених народів РФ

  • На початку листопада Туреччина отримала від України списки тяжкохворих кримських політв'язнів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
кримські татари
полонені
Війна з Росією
новини Києва
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