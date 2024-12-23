У Голосіївському районі Києва тимчасово ускладнений рух транспорту
У понеділок, 23 грудня, у Голосіївському районі Києва стався прорив трубопроводу, унаслідок чого рух транспорту тимчасово ускладнений
Про це інформує Патрульна поліція Києва.
"У зв'язку з проривом труб на вулицях Великої Васильківської-Антоновича, рух транспорту частково ускладнений. На місці відповідні служби виконуються ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.
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