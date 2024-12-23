У Голосіївському районі Києва тимчасово ускладнений рух транспорту

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

" У зв'язку з проривом труб на вулицях Великої Васильківської-Антоновича, рух транспорту частково ускладнений. На місці відповідні служби виконуються ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.



Водіїв закликали в рахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.