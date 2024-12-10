У Києві випав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця - оголошено перший рівень небезпечності
Уночі 10 грудня у Києві випав мокрий сніг, на дорогах столиці ожеледиця. Щонайменше 233 одиниці спецтехніки виїхали для очищення дорожнього покриття
Про це повідомляють КМДА і КМВА.
Так, до обробки дорожнього покриття задіяні 233 одиниці спецтехніки "Київавтодор" та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання. Фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми.
До протиожеледної обробки у дворах та прибудинкових територіях залучені 3,5 тис. працівників керуючих компаній.
Київська міська військова адміністрація повідомила про перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю та налипання мокрого снігу на дорогах.
- Синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що у низці областей України очікується мокрий сніг, дощі, а також рвучкий вітер. Температура повітря опуститься до 0 °C.
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