У Києві випав мокрий сніг, на дорогах ожеледиця - оголошено перший рівень небезпечності

Про це повідомляють КМДА і КМВА.

Так, до обробки дорожнього покриття задіяні 233 одиниці спецтехніки "Київавтодор" та 143 працівники у складі 22 бригад з ручного прибирання. Фахівці обробляють та очищають міські дороги, мости, шляхопроводи, спуски і підйоми.

До протиожеледної обробки у дворах та прибудинкових територіях залучені 3,5 тис. працівників керуючих компаній.

Київська міська військова адміністрація повідомила про перший рівень небезпечності (жовтий) через ожеледицю та налипання мокрого снігу на дорогах.