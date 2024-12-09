Мокрий сніг, дощ і рвучкий вітер: прогноз погоди на 10 грудня від Наталки Діденко
У вівторок, 10 грудня, у низці областей України очікується мокрий сніг, дощі, а також рвучкий вітер. Температура повітря опуститься до 0 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Як зазначається, 10 грудня в Україну прийде волога повітряна маса з мокрим снігом та дощем. Також очікується вітер східного та південно-східного напрямків, помірний, часом рвучкий.
Температура повітря протягом дня триматиметься у межах 0...3 °C, у центральній частині та на Донеччині +2...+5 °C, на півдні України +6...+9 °C, а в Криму до +10...+15 °C.
Яку погоду чекати в столиці
У Києві 10 грудня передбачається "некомфортна погода" із мокрим снігом, дощем і поривчастим вітром.
Уночі та вдень температура повітря буде приблизно однаковою - близько 0 °C.
- Служба зміни клімату повідомила, що 2024 рік стане найспекотнішим у світі з моменту початку спостережень. Надзвичайно високі температури збережуться принаймні в перші кілька місяців наступного року.
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