У Бразилії розбився літак із пасажирами: щонайменше 10 людей загинули
У неділю, 22 грудня, невеликий літак врізався у магазини в центрі туристичного міста Грамадо на півдні Бразилії. Усі 10 людей, які були на борту, загинули
Про це повідомляє Reuters.
З словами губернатора штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, серед загиблих власник і пілот літака, а також дев’ять членів його родини, які були пасажирами.
Окрім цього, 17 людей отримали поранення внаслідок авіатрощі. З них 12 осіб все ще перебувають у лікарні, двоє – у критичному стані.
Зазначається, що літак Piper PA-42-1000 вилетів о 9:00 за місцевим часом з аеропорту в Канелі й прямував до міста Жундіаї в штаті Сан-Паулу за несприятливих погодних умов.
За даними місцевої влади, літак спочатку врізався в димохід будівлі, потім у другий поверх будинку, а після цього — в меблевий магазин. Уламки також долетіли до сусіднього готелю.
Причини катастрофи наразі розслідує Центр розслідування та запобігання авіаційним подіям (Cenipa).
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