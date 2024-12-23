У Бразилії розбився літак із пасажирами: щонайменше 10 людей загинули

Про це повідомляє Reuters.

З словами губернатора штату Ріу-Гранді-ду-Сул Едуардо Лейте, серед загиблих власник і пілот літака, а також дев’ять членів його родини, які були пасажирами.

Окрім цього, 17 людей отримали поранення внаслідок авіатрощі. З них 12 осіб все ще перебувають у лікарні, двоє – у критичному стані.

Зазначається, що літак Piper PA-42-1000 вилетів о 9:00 за місцевим часом з аеропорту в Канелі й прямував до міста Жундіаї в штаті Сан-Паулу за несприятливих погодних умов.

За даними місцевої влади, літак спочатку врізався в димохід будівлі, потім у другий поверх будинку, а після цього — в меблевий магазин. Уламки також долетіли до сусіднього готелю.

Причини катастрофи наразі розслідує Центр розслідування та запобігання авіаційним подіям (Cenipa).