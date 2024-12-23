Евакуаційне судно для вивезення російських військ з Сирії зламалось у відкритому морі, - ГУР
Вантажне судно Sparta, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і техніки із Сирії, зламалось під час руху у відкритому морі
Про це повідомляє ГУР.
За даними розвідки, у судна вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян намагається усунути проблему і дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії.
Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях ― на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі, зазначили у спецслужбі.
У ГУР стверджують, що частину свого озброєння та техніки із порту Тартуса РФ почала перекидати морським шляхом до Лівії.
Також російські військові у Сирії активно обговорюють нібито вимогу нової влади арабської республіки до Москви ― повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмемімі й Тартусі, не пізніше 20 лютого 2025 року.
Цей крок нібито пов'язаний із прагненням нової влади в Дамаску домогтися зняття міжнародних санкцій, пояснили в українській розвідці.
- У суботу, 21 грудня, Головне управління розвідки Міноборони та Міністерство закордонних справ України евакуювали з Сирії 34 людини, з них 15 дітей.
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